Секреты стойкости и главные тренды полуперманентного маникюра 2024 года

Мой путь к идеальному покрытию: почему я забыла о ежедневных сколах Честно говоря, я никогда не понимала, как можно потратить час на маникюр, а на следующий день обнаружить трещину на указательном пальце.
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