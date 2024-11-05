В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

Так после СВО и выделят украинцам целую и неделимую Галитчину. пусть вместе с турками порадуются целостности этого квазигосударства. Солдат ребенка не обидит.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Украина уже никогда не будет прежней. Перемены на украинский территориях неизбежны и территориальные в том числе. Если раньше Российская Империя, СССР отдавали прежней Украине земли, то теперь в праве их и забрать... Так о какой территориальной целостности украины так "размечтались" в Турции?