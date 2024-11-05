Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

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Комментарии
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N
Nata
Так после СВО и выделят украинцам целую и неделимую Галитчину. пусть вместе с турками порадуются целостности этого квазигосударства. Солдат ребенка не обидит.
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1 д.
Марат
Может Кипр хотят вернуть (его оккупированную часть )...
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1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Украина уже никогда не будет прежней. Перемены на украинский территориях неизбежны и территориальные в том числе.  Если раньше Российская Империя, СССР отдавали прежней Украине земли, то теперь в праве их и забрать... Так о какой территориальной целостности  украины так &quot;размечтались&quot; в Турции?
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19 час.

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