Власти раскрыли статистику заболеваемости одним вирусом в Иркутске

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области держится на 12,6 процента ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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