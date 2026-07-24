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Царьград

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Инцидент в Грузии: туристы из России отменяют поездки

Инцидент в Грузии: туристы из России отменяют поездки

После нападения на русскую туристку 19 июля в отеле в Кахетии, русские путешественники массово отменяют поездки в Грузию.

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