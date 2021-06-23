В Кузбассе с «фейками» о вакцинации будет бороться лекторский десант

А сейчас данные по коронавирусу. В Кузбассе выявили еще 138 случаев. На фоне роста заболеваемости, увеличился вдвое и показатель по вакцинации.
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