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В Кузбассе с «фейками» о вакцинации будет бороться лекторский десант

В Кузбассе с «фейками» о вакцинации будет бороться лекторский десант

А сейчас данные по коронавирусу. В Кузбассе выявили еще 138 случаев. На фоне роста заболеваемости, увеличился вдвое и показатель по вакцинации.

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