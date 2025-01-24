Трамп заявил, что может достичь одной сделки с Путиным

Трамп заявил, что мог бы договориться с Путиным по денуклеаризации РФ и США Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мог бы достичь соглашения с главой России Владимиром Путиным по денуклеаризации двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии