Трамп заявил, что может достичь одной сделки с Путиным

Трамп заявил, что мог бы договориться с Путиным по денуклеаризации РФ и США Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мог бы достичь соглашения с главой России Владимиром Путиным по денуклеаризации двух стран.