Умер мужчина, которого толкнул друг историка Понасенкова на Арбате

55-летний Олег Дибров больше месяца находился в комеTelegram-канал «112» пишет, что в больнице скончался юрист Олег Дибров, который пострадал при потасовке с приятелем историка Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) Рамисом Зариповым.