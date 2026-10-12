Почти 550 объектов построили в Крыму за время действия госпрограммы развития региона

В рамках федеральной программы по развитию полуострова в этом году запланирован ввод в строй ряда социальных и инженерных объектов — часть из них уже функционирует, остальные будут завершены до конца текущего года.
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