Северокорейские солдаты пересекли границу с Южной Кореей

Несколько десятков северокорейских солдат пересекли границу с Южной Кореей, а затем отступили под предупредительным огнем южнокорейской армии, сообщил во вторник Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле.
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