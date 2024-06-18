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Северокорейские солдаты пересекли границу с Южной Кореей

Северокорейские солдаты пересекли границу с Южной Кореей

Несколько десятков северокорейских солдат пересекли границу с Южной Кореей, а затем отступили под предупредительным огнем южнокорейской армии, сообщил во вторник Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле.

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