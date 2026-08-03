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Царьград

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Гульнара Шакирова назначена финдиректором DOGMA

Гульнара Шакирова назначена финдиректором DOGMA

Федеральная компания DOGMA сообщает о назначении Гульнары Шакировой на пост финансового директора. В новой должности она будет отвечать за координацию финансово-экономической деятельности всех подразделений организации, обеспечение финансовой стабильности бизнеса, повышение эффективности реализуемых проектов, а также за внедрение современных цифровых инструментов, способствующих росту прозрачности и управляемости бизнес-процессов.

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