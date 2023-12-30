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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о продлении контракта: «Следует отметить этот день в календаре. «Реал» – это семья, в этой атмосфере каждый проявляет себя с лучшей стороны»

Анчелотти о продлении контракта: «Следует отметить этот день в календаре. «Реал» – это семья, в этой атмосфере каждый проявляет себя с лучшей стороны»

«Я рад продолжить мечтать в этом клубе, с этими фанатами, с этими игроками. Этот день мне следует отметить в календаре, потому что он счастливый.

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