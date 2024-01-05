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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон О’Мэлли: «Хочу вырубить Веру. А к концу года рассчитываю стать самой большой звездой в спорте»

«Я думаю, что UFC проделал хорошую работу, устроив мне такие бои. Было много нокаутов. Раньше говорили, что я не дерусь с крутыми парнями, а потом, знаете, в 2022 году я дрался с Петром Яном, который был первым номером.

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