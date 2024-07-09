Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Неизвестно, попадет ли Грузия в следующую волну расширения ЕС.фото: pixabay.com/Reiseblogger--> Руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию, заявил 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
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