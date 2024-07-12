Нанесение ударов по объектам ВСУ в районе Мирнограда свидетельствует о переходе под огневой контроль участков важной трассы Покровск-Константиновка

С освобождением нашими войсками Евгеновки, выходу к Воздвиженке и Прогрессу, появляется возможность впервые за долгое время взять под огневой контроль участки крайне важной для противника автомобильной дороги Покровск-Константиновка.
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