НПФ «Открытие» будет присоединен к «ВТБ Пенсионному фонду» до мая 2024 года

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие» будет присоединен к НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», рассказал во время телеконференции с журналистами первый заместитель председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов.
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