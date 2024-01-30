Знакомьтесь. Юлия Юнусова – учитель английского языка из Обдорской гимназии

Юлия Юнусова – учитель английского языка из Обдорской гимназии. Приехала в Салехард в 2022 году. Летом 2023 года подала документы на грант «Новый учитель Ямала» и выиграла.
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