Премьер Италии Мелони заявила пранкерам, что Запад устал от конфликта на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны Запада устали от украинского конфликта. Об этом она сообщила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.
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