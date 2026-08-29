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"Я должна быть идеальной". Анастасия Решетова рассказала про стремление соответствовать чужим ожиданиям

"Я должна быть идеальной". Анастасия Решетова рассказала про стремление соответствовать чужим ожиданиям

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что ранее пыталась соответствовать чужим ожиданиям.

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