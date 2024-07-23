США грозят наказать Грузию за закон об иноагентах

Сотрудники государственного департамента Соединенных Штатов работают в настоящее время над решением проблемы приостановки политического взаимодействия с Грузией, заявил 23 июля помощник государственного секретаря США Джош Хак в письменных показаниях перед комитетом палаты представителей Конгресса США, сообщает пресс-служба Конгресса.
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