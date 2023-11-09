Экс-разведчик ЦРУ рассказал об осознании США проигрыша на Украине

Global Look Press/Olivier Douliery/dpa США поняли, что не смогут выиграть конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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