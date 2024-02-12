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Царьград

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Запустили обратный отсчет: магнитная буря случится во вторник 13 февраля

Запустили обратный отсчет: магнитная буря случится во вторник 13 февраля

Солнце сейчас в чрезвычайно активном состоянии – предупреждают эксперты.Магнитная буря произойдет на Земле во вторник и будет продолжаться большую часть дня, предупреждают эксперты Лаборатория солнечной астрономии.

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