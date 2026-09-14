Премьера спектакля «Голова» в театре «Пространство «Внутри» в сентябре 2026 года

16 и 17 сентября 2026 года в независимом театре «Пространство «Внутри» пройдёт премьера спектакля «Голова», поставленного режиссёром Денисом Парамоновым по одноимённой пьесе Константина Стешика.
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