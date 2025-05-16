Финляндия планирует построить вдоль российской границы «тысячи» ветряков с радарами

Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
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