Ученые обнаружили новый вид кошек: такого не было 100 лет

Оказалось, что в Боливии живет очаровательный вид усатых, о которых пока ничего неизвестно. фото: Alessandro Verniani/wikipedia 17 сентября 2026 года журнал National Geographic сделал официальное заявление о регистрации нового вида кошек.
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