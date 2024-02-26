Le Figaro: "Раскрыто, что звезды Давида в Париже были нарисованы по заказу ФСБ России". Комментарии французов

Леонид Руси

Сколько бы западные педеро-сатанисты не отвлекали внимание от происходящего обнищания, те, как глупые, продолжают верить в традиционные ценности, а не в прекрасную гендерность, замечательную ценность всех педерастов, жопу и в необходимость 22 туалетов в школах... для всех видов гендерной идентичности. В общем, вместо того, чтобы думать о срамном и извращениях, тупо продолжают думать о еде