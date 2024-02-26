Театр абсурда
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Театр абсурда

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Le Figaro: "Раскрыто, что звезды Давида в Париже были нарисованы по заказу ФСБ России". Комментарии французов

Le Figaro: "Раскрыто, что звезды Давида в Париже были нарисованы по заказу ФСБ России". Комментарии французов

Очередную безумную новость своим читателям сообщает французское новостное издание Le Figaro. Ссылку на оригинал статьи я оставлю в конце публикации.

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Комментарии
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Леонид Руси
Сколько бы западные педеро-сатанисты не отвлекали внимание от происходящего обнищания, те, как глупые, продолжают верить в традиционные ценности, а не в прекрасную гендерность, замечательную ценность всех педерастов, жопу и в необходимость 22 туалетов в школах... для всех видов гендерной идентичности. В общем, вместо того, чтобы думать о срамном и извращениях, тупо продолжают думать о еде
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20 час.
лл
лина любимцева
Делать российским ФСБ нечего, как только &quot;рисовать звезду Давида&quot; во Франции... Бред какой-то выдали Фигаро...тут... фигаро там...  Смысл какой?
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17 час.
Наталия
Петров и Баширов теперь работают под молдаван?
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16 час.

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