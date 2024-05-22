Конгрессвуман Грин: ФБР планировало убийство Трампа

Министерство юстиции США и ФБР с одобрения администрации Байдена планировали убить Дональда Трампа при обыске в его поместье в 2022 году, заявила член палаты представителей Конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсетях, сообщает РИА Новости.
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