В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета провели профилактическое мероприятие

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Новосибирской области по гигиене детей и подростков и школьной медицине Андреем Фунтиковым для учащихся общеобразовательных школ р.