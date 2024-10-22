В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета провели профилактическое мероприятие

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Новосибирской области по гигиене детей и подростков и школьной медицине Андреем Фунтиковым для учащихся общеобразовательных школ р.
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