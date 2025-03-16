Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине

Новый канадский премьер Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Он сообщил, что поговорил с британским коллегой Киром Стармером, Владимиром Зеленским и «близкими союзниками» насчёт мира.
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