Вице-премьер Чернышенко: турсезон в Анапе состоится даже при закрытых пляжах

Несмотря на закрытие пляжей из-за разлива топлива, Анапа готова принять туристов. Гостей завлекут гастрономическими и спортивными мероприятиями, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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