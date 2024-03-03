Столичный спецназ Росгвардии принял участие в тренировочном сборе по десантной подготовке

Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве на одном из аэродромов Подмосковья провели практические занятия по десантной подготовке — для коллег из спецподразделений ведомства со всей России.
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