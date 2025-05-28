Часть рейсов Аэрофлота перенаправили из-за временных ограничений в Шереметьево

Некоторые рейсы Аэрофлота перенаправили на запасные аэродромы или задержали. Это связано с вводов временного запрета на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, а также на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщила пресс-служба авиакомпании.
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