В Нижегородской области полицейские разоблачили преступную схему по получению социальных выплат

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области разоблачена преступная группа, предоставлявшая подставным лицам возможность получения субсидий по подложным документам.
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