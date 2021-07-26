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Юлия Ефимова: «Не знаю насчет результатов Лили Кинг. Если не мы, то пускай Таня Шонмакер выиграет на 100 м брассом»

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась ожиданиями от финала на 100 м брассом на Олимпиаде-2020. «Мы всегда тренировались с утра, основная нагрузка была на утро.

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