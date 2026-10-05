На Западе объяснили, чем для Киева обернулись угрозы Зеленского в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями об усилении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) спровоцировал более жесткую реакцию Москвы, считает итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).
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