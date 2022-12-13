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Далич о 0:3 с Аргентиной: «Хорватия создавала хорошие ситуации, но не хватило настоящего форварда. Мне не на что жаловаться»

Далич о 0:3 с Аргентиной: «Хорватия создавала хорошие ситуации, но не хватило настоящего форварда. Мне не на что жаловаться»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Аргентиной (0:3). «Я поздравляю Аргентину с выходом в финал.

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