СЛАВЯНЕ И СКАНДИНАВЫ: ЕДИНЫЙ НАРОД С РУССКИМИ КОРНЯМИ

Valery Pedan

Мой друг, в детстве, говорил, что от деда узнал - они не славяне, они словене. А был мой друг из поморов, норвежцев, латышей и шведов называл словенами, говорил, что, по словам деда, словене - это русы, пришедшие из Палестины в Поднепровье по приказу Бога, а затем, 2000 лет тому ушедшие на Север. И тоже по приказу Бога... Мой друг и его дед были из рода священников-поморов и историю рода знали за тысячу лет...