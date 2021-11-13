Велемудр. Мир тесен.

22 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Гаврилов
    Нас там всех любят : и святых,и злодеев.Но как в эту архитектуру помещается ад с его адскими муками?У каждого из нас ...
  • Алексей Корнеев
    Пора забыть о киевских корнях русского народа. Кроме как предательства и чужого для нас христианства с тех краев посл...СЛАВЯНЕ И СКАНДИН...
  • Valery Pedan
    Мой друг, в детстве, говорил, что от деда узнал - они не славяне, они словене. А был мой друг из поморов, норвежцев, ...СЛАВЯНЕ И СКАНДИН...

СЛАВЯНЕ И СКАНДИНАВЫ: ЕДИНЫЙ НАРОД С РУССКИМИ КОРНЯМИ

СЛАВЯНЕ И СКАНДИНАВЫ: ЕДИНЫЙ НАРОД С РУССКИМИ КОРНЯМИ

Уникальная находка в Швеции может полностью перевернуть наше представление об истории. Это рунический камень с выбитыми на нём письменами.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valery Pedan
Мой друг, в детстве, говорил, что от деда узнал - они не славяне, они словене. А был мой друг из поморов, норвежцев, латышей и шведов называл словенами, говорил, что, по словам деда, словене - это русы, пришедшие из Палестины в Поднепровье по приказу Бога, а затем, 2000 лет тому ушедшие на Север. И тоже по приказу Бога... Мой друг и его дед были из рода священников-поморов и историю рода знали за тысячу лет...
Ответить
13 час.
Алексей Корнеев
Пора забыть о киевских корнях русского народа. Кроме как предательства и чужого для нас христианства с тех краев последние столетия мы не получали ничего. Скандинавы - единокровные наши соплеменники. Но происхождение наше, это конечно не Скандинавия, а Сибирь. Это что касаемо 10 тыс лет. А еще раньше копнуть, так и вовсе Урал, а еще раньше Даария (Гиперборея). Названия были разные, а история общая никуда не может исчезнуть
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх