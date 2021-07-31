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Украине предрекли подорожание коммунальных услуг на 70 процентов

Украине предрекли подорожание коммунальных услуг на 70 процентов

Депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24» предрек стране подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 70 процентов в будущем отопительном сезоне.

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