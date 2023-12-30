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Закон, порядок, государство

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На Балтийском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва 2023 года

На Балтийском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва 2023 года

В рамках осеннего призыва 2023 года в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибыло более 5000 призывников.

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