Точка зрения Автор: В. Панченко Обычная поездка на такси в Ростовской области превратилась в боевик уровня Б, где герой не спасает мир, а спасает собственную физиономию.
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АВТОР ПРОВОКАТОР! Распространяя эту, если даже проверенную историю, РАЗЖИГАЕТ РОЗНЬ МЕЖДУ НАРОДАМИ НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОДИНЫ. Так поступают только враги России
А не проще было дать по газам и уехать? А так машину то бросил...
А не пора ли всех гостей из Армении из нашей многострадальной родины отправить по домам а? Как-нибудь без ларьков с фруктами то проживём? Только всех, абсолютно. Пускай у себя на родине пальцы гнут. А другие гости различных национальностей будут себя вести гораздо тише.