В городском округе Подольск для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания

С 9:00 здесь организовано горячее питание и чай.В городском округе Подольск на базе Универсального спортивного центра (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания, с 9:00 здесь организовано горячее питание и чай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии