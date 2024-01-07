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В городском округе Подольск для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания

В городском округе Подольск для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания

С 9:00 здесь организовано горячее питание и чай.В городском округе Подольск на базе Универсального спортивного центра (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск для оставшихся без отопления жителей открыли пункт временного пребывания, с 9:00 здесь организовано горячее питание и чай.

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