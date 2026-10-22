Кандидат военных наук Андрей Богодель считает маловероятным повторение формата Ялтинской конференции в современных условиях, поскольку не видит союзнических отношений между США, Россией и Китаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Следственный коми...
- УНИАН: более 500 ...
- Мэр Бразилии впеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым