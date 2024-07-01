Байкер сбил переходившую дорогу пятиклассницу в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Мужчина на мотоцикле Harley-Davidson сбил 11-летнюю девочку в Санкт-Петербурге, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщил региональный главк МВД в воскресенье, 30 июня.
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