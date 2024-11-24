Власти Лабытнанги намекнут предпринимателям на необходимость игровых комнат

Жительница Лабытнанги пожаловалась в соцсетях на отсутствие детских игровых комнат. Администрация города ответила недовольной северянке, пообещав донести до предпринимателей запрос на развлекательные центры для детей.
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