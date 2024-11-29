Зайти и взорвать: Киев активно готовит ядерную провокацию в Белоруссии или Брянске

В составе 15-тысячной группировки вторжение ВСУ — специалисты-ядерщики, которые так и не дошли до Курской АЭС Факт сосредоточения пятнадцатитысячной группировки ВСУ в непосредственной близости от Государственной границы Республики Беларусь подтвердил заместитель начальника Генерального Штаба ВС РБ генерал-майор Владимир Куприянюк.
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