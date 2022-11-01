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Отечественные беспилотники начнут производить на предприятиях Приморья

Отечественные беспилотники начнут производить на предприятиях Приморья

Отечественные беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья. Кроме того планируется, что к концу ноября студенты местных вузов создадут порядка 100 летательных аппаратов разной дальности и грузоподъёмности.

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