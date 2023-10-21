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В ночное время суток огневое поражение нанесено объектам противника в Николаевской области

В ночное время суток огневое поражение нанесено объектам противника в Николаевской области

После 23:00 мск 20 октября ВСУ объявили воздушную тревогу в южной части подконтрольных территорий. Украинские информационные ресурсы и околовоенные паблики просигнализировали, что через реку Днепр перелетела группа БПЛА-камикадзе «Герань-2» ВС РФ, которая проследовала в воздушном пространстве через Бериславский район Херсонской области в направлении города Снигиревка Николаевской области.

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