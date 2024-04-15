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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Победить Алекса – моя цель. А если я чего-то хочу, то обязательно это получаю»

«Я видел выступление Алекса. Это было потрясающе. Теперь я начинаю воспринимать его серьезнее. Победа над Перейрой – то, чего я хочу добиться.

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