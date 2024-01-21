Сбежавший из больницы пациент прихватил с собой телефон и моноблок в Уссурийске

В Уссурийске вынесен приговор обвиняемому в хищении телефона и моноблока из медучреждения. Ранее в дежурную часть обратилась сотрудница больницы и сообщила, что неустановленное лицо тайно похитило мобильный телефон и моноблок из больницы.
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