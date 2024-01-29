"У вас лучше!": Канадец выбрал для жизни Россию и перевез сюда всю семью

Аренд Фейнстра — фермер из Канады, выращивает коров. Точнее, выращивал. ЛГБТ*-повестка настолько настырно лезла во все щели даже в его фермерские коровники, что Аренд начал подыскивать новое место для жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии