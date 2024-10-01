На строительство Широтной магистрали направят 26 миллиардов рублей

Также финансирование будут вести за счет частных инвесторов В 2025 году из петербургского бюджета будет выделено 26 миллиардов рублей на 2–4 этапы строительства Широтной магистрали скоростного диаметра (ШМСД), сообщил «Коммерсант».
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